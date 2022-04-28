Поселок с современными коттеджами появится в экологичном месте Кемерова

Современный кемеровский коттеджный поселок напротив Греческой деревни будет состоять из 250 участков, из них 130 участков – первой очереди. Отмечается, что на текущий момент 65 из общего числа участков уже нарезаны, к ним отсыпаны дороги, подведено электроснабжение. В планах завершить благоустройство прилегающей земли и территории общего пользования к предстоящему лету 2022 года.
Для комфорта граждан при проектировании поселка специалисты учли все возможные нюансы жизни за пределами города. Так, на территории жилого комплекса выделено место, где в ближайшем будущем появится детская площадка с декоративным прудом, а также зона для проведения массовых собраний, магазин и автостоянка для приезжих гостей.
В поселке имеется электроснабжение, жилой комплекс газифицирован, а за порядком на улицах пристально следят камеры видеофиксации. К слову, отсматривать их смогут и собственники домов, поскольку для каждого домовладельца предусмотрена возможность подключения к сети. Еще одно преимущество при выборе инновационного "семейного гнездышка" – на территории поселка проведен кабельный интернет.
Расположены жилые площади в тихом экологически чистом районе, что несомненно оценят любители размеренной, спокойной жизни. Так, вдали от суеты столицы Кузбасса можно насладиться отдыхом на природе, изолироваться от шума города, заменив это прогулками по лесу на свежем воздухе, получая умиротворение от уединения с природой.
Не стоит забывать о комфорте за пределами города. Для создания благоприятных условий при проживании граждане смогут активно пользоваться инфраструктурой Кедровки:
- Регулярным общественным транспортом;
- Общеобразовательными школами №96; №52; №70;
- Детскими садами: Подсолнушек; Волшебная Страна; Волшебная Страна 2; №69; №118; Катюша; Аленушка;
- Торговыми центрами;
- Городской клинической больницей №11, а также детской поликлиникой;
- и многим другим.
На автотранспорте добраться до поселка "Образцово" от города можно всего за пять минут. К слову, осенью 2024 года появится объездная дорога вокруг Кемерова, которая значительно улучшит транспортную доступность для местных граждан. А вот статус земельных участков дает возможность сельской прописки (постоянная регистрация), что позволит владельцам домов получить полную социальную защищенность, льготы по налогам на землю и строения, а также оформление льготной ипотеки. Также сельская регистрация дает возможность получить по льготным ценам лес на строительство.
Сейчас в экологичном кемеровском поселке можно приобрести в личное пользование участки от 8,5 до 12 "соток". Сайт "Образцово".
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