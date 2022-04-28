Поселок с современными коттеджами появится в экологичном месте Кемерова

Современный кемеровский коттеджный поселок напротив Греческой деревни будет состоять из 250 участков, из них 130 участков – первой очереди. Отмечается, что на текущий момент 65 из общего числа участков уже нарезаны, к ним отсыпаны дороги, подведено электроснабжение. В планах завершить благоустройство прилегающей земли и территории общего пользования к предстоящему лету 2022 года.

Для комфорта граждан при проектировании поселка специалисты учли все возможные нюансы жизни за пределами города. Так, на территории жилого комплекса выделено место, где в ближайшем будущем появится детская площадка с декоративным прудом, а также зона для проведения массовых собраний, магазин и автостоянка для приезжих гостей.

В поселке имеется электроснабжение, жилой комплекс газифицирован, а за порядком на улицах пристально следят камеры видеофиксации. К слову, отсматривать их смогут и собственники домов, поскольку для каждого домовладельца предусмотрена возможность подключения к сети. Еще одно преимущество при выборе инновационного "семейного гнездышка" – на территории поселка проведен кабельный интернет.