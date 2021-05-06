Порядок выплат больничных для россиян изменится с 2022 года

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В следующем году больничные и правила их оплаты кардинально изменятся. Об этом стало известно из заявления Минтруда России где отметили, что постепенно граждане страны перейдут на электронный формат.

Больничные россиян могут перейти в электронный формат с 2022 года. Об этом заявил Минтруд, где считают, что в будущем жителям не придется ходить с бумажками, поскольку все выплаты по больничному будут начислять автоматически.


Кроме того, за расчеты и автоматические начисления будет отвечать Фонд социального страхования (ФСС), передает "Российская газета". Однако отказ от бумажного формата в пользу электронного будет постепенным, вторым шагом после запуска автоматических начислений за больничные.


Ранее редакция Avokado сообщала, что министерство труда и социальной защиты РФ предложило включить в список разрешенных для россиянок профессий еще некоторые пункты.

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