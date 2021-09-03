Порядка 40% пассажиров продолжили ездить в автобусах Новокузнецка без билетов

Из информации, представленной в мэрии Новокузнецка, известно, что по окончанию лета число безбилетников в общественном транспорте приблизилось к отметке в 40% от общего пассажирского потока.

Примечательно, что большая часть из всех неплательщиков – это молодые люди. При этом с началом учебного года число таких нарушителей только возросло.

- С нарушителей брали объяснение о причинах безбилетного проезда, - рассказали о мерах, применяемых в отношении «зайцев».

Все материалы, собранные контрольными группами в ходе рейдов, о молодых пассажирах без билетов передавались в комиссию по делам несовершеннолетних, учреждения общего образования, а также вузы.

Размер штрафа, налагаемого на выявленного «зайца», составляет 500 рублей.