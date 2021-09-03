Порядка 40% пассажиров продолжили ездить в автобусах Новокузнецка без билетов

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Новый месячник борьбы с «зайцами» в южной столице Кузбасса встретили с итогами прошедшей работы. В местной администрации рассказали о том, как ситуация с оплатой проезда в общественном транспорте изменилась к сентябрю.

Из информации, представленной в мэрии Новокузнецка, известно, что по окончанию лета число безбилетников в общественном транспорте приблизилось к отметке в 40% от общего пассажирского потока.


Примечательно, что большая часть из всех неплательщиков – это молодые люди. При этом с началом учебного года число таких нарушителей только возросло.

- С нарушителей брали объяснение о причинах безбилетного проезда, - рассказали о мерах, применяемых в отношении «зайцев».

Все материалы, собранные контрольными группами в ходе рейдов, о молодых пассажирах без билетов передавались в комиссию по делам несовершеннолетних, учреждения общего образования, а также вузы.


Размер штрафа, налагаемого на выявленного «зайца», составляет 500 рублей.

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