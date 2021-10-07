Порции школьных обедов возмутили кузбассовцев

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Питание для детей одной из школ в кузбасском городе вызвало возмущение у взрослых жителей, выразивших недовольство размером порций.

Фотография с порцией еды, которую подают в школе №14 города Полысаево, появилась в социальной сети и своим видом разгневала пользователей Instagram, в том числе и родителей учеников, оставивших недовольные отзывы в комментариях.

Так кормя детей в школе №14 Полысаево, это полноценная порция, это еще никто не кушал (пунк. авторская прим. ред.), – указал автор снимка в своем обращении.

Однако он указал, что на том, что находится в тарелке, обед детей не ограничивается, к основному блюду ученики дополнительно получают чай и кусочек хлеба.


Правда такой вид пищи взрослых горожан не удовлетворил. В комментариях местные жители добавили, что дети зачастую отказываются питаться в столовых из-за не вкусного приготовления продуктов.

Фото: Instagram / online_pls

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