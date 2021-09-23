Поражение легких на фоне COVID-19 привело к смерти нескольких жителей Кузбасса за сутки

По данным властей, за минувшие сутки умерли еще четыре пациента с официально подтвержденным диагнозом COVID-19. Смерть наступила в результате серьезного поражения легких.
- У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, ожирения. Он проживал в Юрге.
У женщины 1979 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Анжеро-Судженске.
У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, патологии желудочно-кишечного тракта, патологии эндокринной системы. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове, - говорится в сообщении правительственного Telegram-канала.
Всего с начала распространения коронавируса в Кузбассе умерли 1 256 граждан. За этот же период медики подтвердили заражение у 55 730 человек, из которых 53 141 - уже выздоровел. Несмотря на это, суточный прирост новых заболевших остается на высоком уровне.
Также по данным властей, в настоящее время 1 333 человека продолжают получать лечение, а 9 271 - остаются под наблюдением медиков.
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