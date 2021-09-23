Поражение легких на фоне COVID-19 привело к смерти нескольких жителей Кузбасса за сутки

По данным властей, за минувшие сутки умерли еще четыре пациента с официально подтвержденным диагнозом COVID-19. Смерть наступила в результате серьезного поражения легких.

- У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, ожирения. Он проживал в Юрге.

У женщины 1979 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Анжеро-Судженске.

У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, патологии желудочно-кишечного тракта, патологии эндокринной системы. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове, - говорится в сообщении правительственного Telegram-канала.

Всего с начала распространения коронавируса в Кузбассе умерли 1 256 граждан. За этот же период медики подтвердили заражение у 55 730 человек, из которых 53 141 - уже выздоровел. Несмотря на это, суточный прирост новых заболевших остается на высоком уровне.

Также по данным властей, в настоящее время 1 333 человека продолжают получать лечение, а 9 271 - остаются под наблюдением медиков.