Поражение легких на фоне COVID-19 привело к смерти нескольких жителей Кузбасса за сутки

2
Фото:  

В Кемеровской области зафиксированы новые случаи смерти среди граждан, которые ранее заразились коронавирусной инфекцией.

По данным властей, за минувшие сутки умерли еще четыре пациента с официально подтвержденным диагнозом COVID-19. Смерть наступила в результате серьезного поражения легких.

- У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, ожирения. Он проживал в Юрге.
У женщины 1979 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Анжеро-Судженске.
У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, патологии желудочно-кишечного тракта, патологии эндокринной системы. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове, - говорится в сообщении правительственного Telegram-канала.

Всего с начала распространения коронавируса в Кузбассе умерли 1 256 граждан. За этот же период медики подтвердили заражение у 55 730 человек, из которых 53 141 - уже выздоровел. Несмотря на это, суточный прирост новых заболевших остается на высоком уровне.


Также по данным властей, в настоящее время 1 333 человека продолжают получать лечение, а 9 271 - остаются под наблюдением медиков.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29243

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined