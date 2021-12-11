Поражение легких на фоне COVID-19 привело к смерти нескольких жителей Кузбасса

За минувшие сутки на территории Кемеровской области скончались четыре человека. Каждый из них был заражен коронавирусной инфекцией и умер после развития двусторонней пневмонии.

У мужчины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии. Он проживал в Тисульском муниципальном округе.



У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке.



У женщины 1934 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.



У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Полысаеве.

К настоящему моменту количество жертв COVID-19 среди кузбассовцев достигло 1 619. Всего в регионе зафиксировано 78 384 случаев заболевания. В последние несколько дней наблюдается спад прироста больных, однако он остается на высоком уровне.