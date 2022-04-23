Попытка заняться сексом обернулась для 81-летнего кузбассовца колонией

Инцидент произошел в сентябре 2021 года, когда 81-летний житель Ленинска-Кузнецкого нанял 41-летнюю женщину, чтобы та побелила потолок и стены в его доме. Однако спокойно работать наемнице пенсионер не позволил и, закрыв дверь на ключ, предварительно напившись начал приставать.

– Злоумышленник, угрожая ножом, потребовал от нее близких отношений, – передает СУ СК по Кузбассу.

Жертве удалось вырваться из рук сексуально озабоченного хозяина жилища, чтобы избежать с ним контакта она закрылась в сенцах, а затем через окно она вылезла на улицу. О произошедшем потерпевшая сообщила в правоохранительные органы.

В итоге пенсионер попал под следствие, вину признал. За покушение на изнасилование суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.