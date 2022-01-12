Популярный кемеровский сквер обновится в 2022 году

0

Власти кузбасской столицы обозначили работы, которые будут проведены в месте отдыха горожан.

Мэр Кемерова Илья Середюк рассказал, что к лету 2022 года будет обновлен сквер на пересечении улицы Черняховского и улицы Красноармейской. Потрескавшийся асфальт заменят на новый, дорожки выложат тротуарной плиткой.


Кроме того, на территории сквера появятся новые посадки: ели, сирень, а также декоративные растения, такие как спирея, пузыреплодник, гортензия. Внешний облик большой клумбы в центре также будет изменен. На объекте будут установлены парковые диваны и навесы с декоративными решетками для защиты от солнечных лучей.


Ранее кемеровские власти анонсировали появление в городе нового парка.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32499

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined