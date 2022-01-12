Популярный кемеровский сквер обновится в 2022 году

Мэр Кемерова Илья Середюк рассказал, что к лету 2022 года будет обновлен сквер на пересечении улицы Черняховского и улицы Красноармейской. Потрескавшийся асфальт заменят на новый, дорожки выложат тротуарной плиткой.

Кроме того, на территории сквера появятся новые посадки: ели, сирень, а также декоративные растения, такие как спирея, пузыреплодник, гортензия. Внешний облик большой клумбы в центре также будет изменен. На объекте будут установлены парковые диваны и навесы с декоративными решетками для защиты от солнечных лучей.

Ранее кемеровские власти анонсировали появление в городе нового парка.