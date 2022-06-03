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Популярный кемеровский рынок станет ТЦ

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Потерявший разрешение губернский рынок в ближайшее время сменит свой статус и станет еще одним торговым центром в городе Кемерово.

Популярный кемеровский рынок на переулке Щетинкина, 16 лишился разрешения. Соответствующую информацию власти кузбасской столицы разместили в открытом доступе в четверг, 2 июня.

– Признать утратившим силу постановление администрации города Кемерово от 15.07.2020 № 1982 "О разрешении на право организации розничного рынка", – сказано в документе.

В городской мэрии журналисту AVOKADO уточнили, что губернский рынок не закроется, а продолжит работу, но уже в статусе ТЦ. Все изменения в документы внесены по инициативе Совета Потребительского кооператива "Кемеровский", который и является собственником торговых площадей.


Таким образом, уличная торговля не приостановится.

Да!
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