Популярный кемеровский рынок станет ТЦ

Популярный кемеровский рынок на переулке Щетинкина, 16 лишился разрешения. Соответствующую информацию власти кузбасской столицы разместили в открытом доступе в четверг, 2 июня.
– Признать утратившим силу постановление администрации города Кемерово от 15.07.2020 № 1982 "О разрешении на право организации розничного рынка", – сказано в документе.
В городской мэрии журналисту AVOKADO уточнили, что губернский рынок не закроется, а продолжит работу, но уже в статусе ТЦ. Все изменения в документы внесены по инициативе Совета Потребительского кооператива "Кемеровский", который и является собственником торговых площадей.
Таким образом, уличная торговля не приостановится.
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