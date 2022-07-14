Популярный кемеровский парк обзаведется новой канализацией

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В социальных сетях мэр столицы Кузбасса рассказал о продвижении ремонтных работ в Парке Победы имени Жукова. Отмечается, что в ближайшем будущем там появится новая канализация и электрика.

Сейчас специалисты укрепляют берег Искитимки в Парке Победы имени Жукова. О продвижении ремонта мэр кузбасской столицы отчитался в своем Telegram-канале. К слову, по данным чиновника, на заключительной стадии находятся и бетонные работы по почетной стеле "Город трудовой доблести", которая будет украшать обновленный парк. Также специалисты уже полностью уложили плитку на нескольких основных аллеях для пешеходов.

– Параллельно переустраиваем инженерные сети – электрику, канализацию, – рассказал Илья Середюк.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что ивовая аллея появится в кемеровском парке Жукова после реконструкции.

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