Популярный кемеровский автобус изменил маршрут

По данным администрации кузбасской столицы, речь идет об автобусе № 156. Теперь он соединит КЭМЗ, Андреевку и поселок "Журавлевы горы", куда раньше не заезжал. Ежедневно на рейс будут выходить две единицы транспорта.
С 9 августа маршрут автобуса № 156 в прямом направлении будет выглядеть следующим образом:
- остановка «КЭМЗ»,
- просп. Кузнецкий,
- Логовое шоссе,
- просп. Шахтеров,
- ул. Ракитянского,
- ул. Антипова,
- Жданова 2-й переулок,
- ул. Гагарина,
- д. Солонечная,
- ул. Радужная,
- Советский пер.,
- с/з "Андреевский",
- Советский пер.,
- ул. Радужная,
- просп. В. Михайлова,
- Леснополянское шоссе,
- пос. "Журавлевы горы".
В мэрии Кемерова отметили, что изменения были внесены после просьбы местных жителей.
Фото: Администрация Кемерова
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