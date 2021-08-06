Популярный кемеровский автобус изменил маршрут

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Один из автобусов в Кемерове станет двигаться по новому маршруту. Изменения были внесены по просьбам горожан.

По данным администрации кузбасской столицы, речь идет об автобусе № 156. Теперь он соединит КЭМЗ, Андреевку и поселок "Журавлевы горы", куда раньше не заезжал. Ежедневно на рейс будут выходить две единицы транспорта.


С 9 августа маршрут автобуса № 156 в прямом направлении будет выглядеть следующим образом:

  • остановка «КЭМЗ»,
  • просп. Кузнецкий,
  • Логовое шоссе,
  • просп. Шахтеров,
  • ул. Ракитянского,
  • ул. Антипова,
  • Жданова 2-й переулок,
  • ул. Гагарина,
  • д. Солонечная,
  • ул. Радужная,
  • Советский пер.,
  • с/з "Андреевский",
  • Советский пер.,
  • ул. Радужная,
  • просп. В. Михайлова,
  • Леснополянское шоссе,
  • пос. "Журавлевы горы".

В мэрии Кемерова отметили, что изменения были внесены после просьбы местных жителей.

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