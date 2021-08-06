Популярный кемеровский автобус изменил маршрут

По данным администрации кузбасской столицы, речь идет об автобусе № 156. Теперь он соединит КЭМЗ, Андреевку и поселок "Журавлевы горы", куда раньше не заезжал. Ежедневно на рейс будут выходить две единицы транспорта.

С 9 августа маршрут автобуса № 156 в прямом направлении будет выглядеть следующим образом:

остановка «КЭМЗ»,

просп. Кузнецкий,

Логовое шоссе,

просп. Шахтеров,

ул. Ракитянского,

ул. Антипова,

Жданова 2-й переулок,

ул. Гагарина,

д. Солонечная,

ул. Радужная,

Советский пер.,

с/з "Андреевский",

Советский пер.,

ул. Радужная,

просп. В. Михайлова,

Леснополянское шоссе,

пос. "Журавлевы горы".

В мэрии Кемерова отметили, что изменения были внесены после просьбы местных жителей.