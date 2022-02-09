Популярные российские музыканты объявили о переносе концерта в Кемерове из-за COVID-19

Представители популярной российской группы ЛСП объявили о том, что концерт, который должен был состояться в Кемерове 16 февраля, переносится на 16 мая.
Отмена связана с ограничениями в развлекательной сфере, из-за которых музыканты не могут провести полноценное шоу.
– Группа и организаторы крайне расстроены этим фактом, но концерт снова придется перенести, – сообщается в официальном сообществе ЛСП.
Ранее приобретенные билеты действительны, но в случае чего возможен возврат средств.
Напомним, резидент Comedy Club заразился COVID-19 перед концертами в Кузбассе.
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