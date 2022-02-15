Популярные песни советской эпохи превратятся в джаз на сцене в Кемерове

5 марта, суббота, 19:00

"Звуки джаза. Вчера. Сегодня. Завтра…"

Ансамбль "Мелодия" Георгия Гараняна п/у Сергея Богданова

Ансамбль "Мелодия", созданный Георгием Гараняном и Владимиром Чижиком в 1973 году, стал первым советским коллективом, исполняющим отечественную музыку в джазовой обработке. За 13 лет под руководством Георгия Гараняна ансамбль записал 16 сольных пластинок-гигантов и 9 пластинок-миньонов. Тираж первой пластинки – 4 миллиона экземпляров. Это был рекорд! Ансамбль приобрел невероятную популярность и стал легендой советской музыки.

В юбилейный год Ансамбль "Мелодия" Георгия Гараняна, воссозданный Маэстро в 2006 году, представляет знаковые сочинения советского джаза, написанные Александром Цфасманом, Исааком Дунаевским, Александром Варламовым, Вадимом Людвиковским, Матвеем Блантером, Георгием Гараняном, Алексеем Козловым, Александром Зацепиным, и другими замечательными авторами в аранжировках Георгия Гараняна и молодых музыкантов. Этот оркестр продолжает традиции легендарной Мелодии 70-х годов ХХ века.

Бенд-лидер оркестра – Сергей Богданов, баритон-саксофонист, аранжировщик, композитор, педагог, участник российских и международных фестивалей, джазовых форумов, один из создателей биг-бэнда Jazz Philharmonic Orchestra, руководитель Mussorgsky Jazz Orchestra (Санкт-Петербург), активный участник международной джазовой сцены.

Музыка Александра Цфасмана, Исаака Дунаевского, Вадима Людвиковского, Матвея Блантера, Александра Зацепина, Дюка Эллингтона в аранжировках Георгия Гараняна.

Солистка – Мариам Мерабова.

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