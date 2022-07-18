Популярное у молодежи здание в центре Кемерова появилось на продаже за 590 млн рублей

0
Фото:  

Известное кемеровское здание, у стен которого образовалось культурное пространство для городской молодежи, попало на продажу. Собственник рассказал о различных достоинствах данного объекта, а также озвучил многомиллионный ценник.

Согласно данным объявления, опубликованного в Сети, здание расположено на Октябрьском проспекте, 28 – втором по загруженности трафиком проспекте, который проходит через весь город. Общая площадь объекта достигает 22 854,3 метров квадратных.


К слову, в шаговой доступности от строения расположены жилые микрорайоны кузбасской столицы, торговые центры и крупные гипермаркеты. В свою очередь, сам район имеет высокий пешеходный и автомобильный трафик, а также отличную транспортную доступность.


Внутри есть все необходимое для эксплуатации: электричество 1600 кВт, центральное теплоснабжение, вода и водоотведение. Помещения, располагающиеся внутри комплекса, уже сданы в аренду, заключил владелец.


Автор публикации отмечает, что стоимость объекта – 590 миллиона рублей.

Фото: Авито

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38295

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined