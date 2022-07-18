Популярное у молодежи здание в центре Кемерова появилось на продаже за 590 млн рублей

Согласно данным объявления, опубликованного в Сети, здание расположено на Октябрьском проспекте, 28 – втором по загруженности трафиком проспекте, который проходит через весь город. Общая площадь объекта достигает 22 854,3 метров квадратных.

К слову, в шаговой доступности от строения расположены жилые микрорайоны кузбасской столицы, торговые центры и крупные гипермаркеты. В свою очередь, сам район имеет высокий пешеходный и автомобильный трафик, а также отличную транспортную доступность.

Внутри есть все необходимое для эксплуатации: электричество 1600 кВт, центральное теплоснабжение, вода и водоотведение. Помещения, располагающиеся внутри комплекса, уже сданы в аренду, заключил владелец.

Автор публикации отмечает, что стоимость объекта – 590 миллиона рублей.