Популярная рок-группа посетит крупнейшие города Кузбасса

Известная московская рок-группа "Звери" начинает юбилейный тур, приуроченный к 20-летию создания коллектива. Начнутся концерты 7 августа в Санкт-Петербурге, а уже в октябре музыканты прибудут в Кузбасс.

В Кемеровской области запланировано два концерта. Первый состоится в Новокузнецке 2 октября текущего года. Выступление пройдет на малой ледовой арене "Кузнецкий лед". После этого "Звери" отправятся в Кемерово. Перед жителями столицы Кузбасса музыканты выступят 4 октября в СРК "Арена".

Концерт будет длиться два часа. Как отмечается на официальном сайте группы, в ходе шоу будут исполнены все хиты из 12 альбомов.