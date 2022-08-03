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Популярная рок-группа посетит крупнейшие города Кузбасса

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В Кемеровскую область с большим концертом прибудут российские исполнители поп-рока.

Известная московская рок-группа "Звери" начинает юбилейный тур, приуроченный к 20-летию создания коллектива. Начнутся концерты 7 августа в Санкт-Петербурге, а уже в октябре музыканты прибудут в Кузбасс.


В Кемеровской области запланировано два концерта. Первый состоится в Новокузнецке 2 октября текущего года. Выступление пройдет на малой ледовой арене "Кузнецкий лед". После этого "Звери" отправятся в Кемерово. Перед жителями столицы Кузбасса музыканты выступят 4 октября в СРК "Арена".


Концерт будет длиться два часа. Как отмечается на официальном сайте группы, в ходе шоу будут исполнены все хиты из 12 альбомов.

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