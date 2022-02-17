Популярная кемеровская маршрутка до Металлплощадки навсегда исчезнет

В Сети житель кузбасской столицы спросил у чиновников о судьбе маршрутки №15 "КОАО Химпром – Металлплощадка". В ответ представители местной власти рассказали, что рейс будет курсировать только до 1 апреля, а после на него выйдут новые автобусы. При этом само название останется сохранено.

– Маршрут №15Т будет работать до 01.04.2021. Далее данный маршрут будет переименован в маршрут №15, – следует из ответа.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровские власти предупредили о скором переходе части маршрутов на новую нумерацию в связи с транспортной реформой.