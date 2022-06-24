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Популярная электричка исчезла в Кузбассе из-за слабого интереса

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Минтранс Кузбасса назвал любопытным кузбассовцам причину, из-за чего востребованная когда-то электричка из Кемерова в Новосибирск навсегда исчезла.

Интернет-пользователь на просторах Сети поинтересовался у властей о причинах, из-за чего уже несколько лет не существует популярного ранее маршрута электропоезда Кемерово-Новосибирск.

– Раньше из города Кемерово в Новосибирск ходила электричка. Несколько лет ее не существует! Можно ли восстановить этот жд-маршрут? – задался он вопросом.

Ответ последовал от представителей Министерства транспорта Кузбасса, которые объяснили ему, что стоимость проезда в электропоезде значительно превышала цену поездки на междугородном автобусе. Таким образом, популярность электрички у пассажиров стремительно падала, из-за чего и было принято решение об ее отмене.

– Учитывая, что на текущий момент себестоимость проезда в электропоезде в два с половиной раза превышает проезд в междугороднем автобусе, АО "Кузбасс-пригород" не организовывает его курсирование, – сказали в министерстве.

К слову, потребность в перевозке пассажиров на данном маршруте в полной мере обеспечена автобусным сообщением. Так, за один день происходит до 16 рейсов.

Да!
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