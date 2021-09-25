Попова высказалась о возможности введения локдауна по COVID-19 в России

По ее словам, на сегодняшний день нет оснований для того, чтобы на территории страны вводился локдаун по коронавирусу.

- Сегодня никаких оснований для того, чтобы говорить о локдауне, нет, - отметила руководитель органа в телеэфире канала "Россия 1".

Однако к настоящему времени увеличилось число случаев сезонных вирусных инфекций. Также в России фиксируется рост новых пациентов с коронавирусом, о чем упомянула Попова.

Напомним, ранее стало известно о новых жертвах COVID-19, которые появились в Кузбассе.