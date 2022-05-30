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Попавший в ДТП житель Новокузнецка получил срок за свою ложь

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В южной столице Кемеровской области местный житель выдумал преступление, чтобы избежать ДТП, которое спровоцировал будучи пьяным. Однако стражи закона раскрыли его ложь.

Суд Куйбышевского района в Новокузнецке вынес мужчине обвинительный приговор за заведомо ложный донос о совершении преступления.


Известно, что в 2021 году доносчик захотел захотел избежать административной ответственности за

ДТП, в которое попал, управляя транспортом в нетрезвом виде. После аварии с места столкновения он скоропостижно скрылся. Для этого он пришел к полицейским с выдуманным рассказом о том, что его транспорт угнал некий злоумышленник.


Однако в ходе расследования дела выяснилось, что в момент автоаварии за рулем машины сидел именно ее владелец. На судебном заседании водитель полностью признал свою вину. В ГУ МВД по Кузбассу уточнили, что ему было назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно.

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