Попавший в ДТП житель Новокузнецка получил срок за свою ложь

Суд Куйбышевского района в Новокузнецке вынес мужчине обвинительный приговор за заведомо ложный донос о совершении преступления.

Известно, что в 2021 году доносчик захотел захотел избежать административной ответственности за

ДТП, в которое попал, управляя транспортом в нетрезвом виде. После аварии с места столкновения он скоропостижно скрылся. Для этого он пришел к полицейским с выдуманным рассказом о том, что его транспорт угнал некий злоумышленник.

Однако в ходе расследования дела выяснилось, что в момент автоаварии за рулем машины сидел именно ее владелец. На судебном заседании водитель полностью признал свою вину. В ГУ МВД по Кузбассу уточнили, что ему было назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно.