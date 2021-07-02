Попавший под колеса автомобиля на пробежке подросток погиб в кузбасской больнице

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Нетрезвый житель Кемеровской области сбил несовершеннолетнего спортсмена, бегавшего с приятелями близ проезжей части, и скрылся с места преступления. Парень из-за травм скончался в медучреждении.

Дорожный инцидент произошел 20 июня на территории Киселевского городского округа. Тогда там 17-летний парень попал под колеса пьяного автомобилиста во время пробежки с друзьями по трассе, соединяющей два поселка. Водитель скрылся с места ДТП. Отмечается, что на одежде бегуна присутствовали светоотражающие элементы.


Приятели пострадавшего вызвали «скорую», медики госпитализировали подростка, однако он скончался в больнице. Правоохранители организовали поиски водителя. В итоге его удалось найти спустя пару часов. Выяснилось, что к совершению преступления причастен 29-летний житель Прокопьевского района. Тогда же и было установлено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали.


В его отношении было возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места преступления).


В ходе расследования будет установлена точная причина смерти потерпевшего. Будет проведен и осмотр технического состояния авто.

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