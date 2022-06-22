Попавшие в ДТП легковушки затруднили проезд по кемеровскому проспекту

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Фото:  

В столице Кузбасса проезжую часть не поделили несколько машин, из-за чего возникла авария. На фото видно, что всех участников аварии от контакта отбросило так, что они частично преградили движение по городскому проспекту.

В Сети жители кузбасской столицы поделились кадром на который попали последствия ДТП, произошедшее в районе детской поликлинике на проспекте Шахтеров, 73. Судя по фотографии, участниками столкновения по меньшей мере стали две машины, получившие значительные повреждения передних частей.


Также на снимке видно, что между ними расположен белый автомобиль такси. Правда до конца не ясно стал ли он участником аварии или же решил проехать в промежутке между столкнувшимися авто. За подробностями по произошедшему журналист AVOKADO направил запрос в кемеровскую ГИБДД.

Да!
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