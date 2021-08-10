Попавшая под колеса иномарки пожилая кемеровчанка скончалась

По данным правоохранителей, авария произошла на бульваре Строителей в Кемерове. 84-летняя женщины переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В этот момент на нее наехал 23-летний водитель за рулем автомобиля Toyota.

В результате с места ДТП женщина была госпитализирована. У нее диагностировали травма средней степени тяжести.

В ГИБДД по городу Кемерово отметил, что в течение суток, находясь в больнице, пострадавшая скончалась.

Напомним, ранее редакция AVOKADO сообщала об этом ДТП и публиковала снимок с места событий.