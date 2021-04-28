Пообещавший кемеровчанину установить новое окно рецидивист украл его деньги

Преступление было совершено еще в 2019 года. Тогда злоумышленник, мошенническим способом отнявший деньги у кемеровчанина, работал в фирме, которая занимается установкой пластиковых окон. В один из своих рабочих дней 33-летний рецидивист прибыл на очередной заказ, где ему нужно было снять замеры. В этот же день он попросил у клиента предоплату, размер которой составил 15 тысяч рублей.

Потерпевший расплатился и стал ожидать специалистов, однако подрядчик так и не объявился.

- Потерпевший связался с предприятием, от работников которого узнал, что его заказ в рабочую повестку не включен и денежные средства в качестве предоплаты на счет фирмы не поступали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Горожанин обратился в полицию.

По данному факту были организованы оперативно-розыскные мероприятия. Разыскиваемый скрывался по разным городам Кузбасса и соседних областей. Однако афериста удалось задержать по оперативной информации. На момент задержания он находился в Кемерове.

В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Рецидивисту грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы.