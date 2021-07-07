"Помыли на халяву": автовладельцы ополоснули машины в кемеровском фонтане

1
Фото:  

Автолюбители из кузбасской столицы ночью ополоснули свои машины на пешеходном фонтане, чем вызвали негодование у пользователей соцсетей. Сотрудник кузбасского МВД сообщил редакции AVOKADO о наказании для нарушителей порядка.

Жители Кемерова в сообществе на просторах социальной сети опубликовали съемку, которую им удалось заснять на территории фонтана в Шалготарьяне. В комментарии к посту свидетели указала, что неизвестные за рулем автомобилей поочередно заезжали на недавно открытый водный объект минувшей ночью.

– Машину помыли на халяву... Бедный фонтан, – отозвался автор видео.

Зрители негативно отреагировали на произошедшее и раскритиковали поведение автомобилистов. По их мнению, машины своей массой могут повредить фонтан, а попавшая в механизмы авто вода впоследствии также способна вывести транспортные средства из строя.


В МВД Кузбасса по сообщения о совершении факта деяния организована проверка. Нарушителей порядка могут привлечь к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.15 за нарушение правил дорожного движения и по ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". За ополаскивание автомобилей в фонтане предусмотрено наказание в виде штрафа 2 000 рублей.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26834

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined