Жители Кемерова в сообществе на просторах социальной сети опубликовали съемку, которую им удалось заснять на территории фонтана в Шалготарьяне. В комментарии к посту свидетели указала, что неизвестные за рулем автомобилей поочередно заезжали на недавно открытый водный объект минувшей ночью.

– Машину помыли на халяву... Бедный фонтан, – отозвался автор видео.

Зрители негативно отреагировали на произошедшее и раскритиковали поведение автомобилистов. По их мнению, машины своей массой могут повредить фонтан, а попавшая в механизмы авто вода впоследствии также способна вывести транспортные средства из строя.

В МВД Кузбасса по сообщения о совершении факта деяния организована проверка. Нарушителей порядка могут привлечь к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.15 за нарушение правил дорожного движения и по ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". За ополаскивание автомобилей в фонтане предусмотрено наказание в виде штрафа 2 000 рублей.