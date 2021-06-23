Помятые в результате ДТП легковушки затруднили движение на новокузнецком перекрестке

В среду, 23 июня, в соцсетях появились кадры с места аварии в Новокузнецке. Судя по снимку, значительный урон получили два легковых автомобиля: у одного помята боковая сторона, у второго — разбит капот. Очевидцы отметили, что инцидент произошел на пересечении улиц Толбухина и Тузовского.

В ГИБДД Кузбасса отметили журналу, что сигнал о происшествии на улице Тузовского 1 поступил в 7:20. В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.

На опубликованном фото видно, что на месте работали сотрудники МЧС и правоохранители.