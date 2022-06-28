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Помойка переехала на оживленную автобусную остановку в Прокопьевске

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В одном из городов Кузбасса пассажиры автобусов вынуждены высаживаться из транспорта прямиком на помойку, которую на протяжении долгого времени ни кто не может убрать с пункта высадки граждан.

По словам возмущенного прокопчанина, речь идет об остановке "Баня", куда рабочие перенесли мусор с помойной урной, которая ранее располагалась на территории по улице Шишкина, 41. Рассказчик указал, что это было сделано еще в том году в связи с ремонтом на участке, однако, когда работы закончились, то баки все также остались стоять на новом месте.

– Автомобилисты останавливаются на остановке, где стоят люди, чтобы выбросить мусор! Жильцы частного сектора и ближних домов бросают мусор возле баков, стоят прекрасные ароматы! сокрушился интернет-пользователь.

К слову, автор добавил, что у людей, стоящих на остановке, из-за окружающей обстановки складывается впечатление, что они находятся на помойке, что несколько неприятно.

Да!
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