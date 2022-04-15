"Помощник" нанес пожилой жительнице Кузбасса 12 ударов сковородой

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Жительница одного из городов Кемеровской области подверглась нападению мужчины с посудой.

Березовчанка, 62-летняя женщина, пригласила к себе 53-летнего мужчину, чтобы он помог ей по хозяйству. При обсуждении оплаты работ кузбассовцы начали ссориться, и березовчанин оскорбил горожанку, за что получил удар сковородой по голове. После этого он выхватил посуду и нанес ею березовчанке 12 ударов, также пришедшихся в голову.


Пострадавшая обратилась за помощью к соседям, которые сообщили о происшествии в полицию. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

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