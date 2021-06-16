Помощь спасателей потребовалась ребенку из кузбасской деревни староверов

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В Кемеровской области бригада спасателей эвакуировала из отдаленной деревни староверов мальчика со сломанной конечностью. Подробности редакции AVOKADO сообщили в пресс-службе Таштагольского района.

Как стало известно, речь идет о деревне под названием Березовая речка, которая находится глубоко в тайге около границы с Алтайским краем. Всего там проживает около десяти-пятнадцати семей староверов и обычно с небольшими травмами они справляются сами, но в этот раз были вынуждены просить помощи со стороны, и обратились к руководству Таштагольского района. Жители деревни рассказали, что несколько дней назад мальчик, как они предполагали, сломал руку.


В результате к деревне были направлены спасатели, которые на полпути встретили местного жителя. Мужчина вез своего травмированного сына на волокуше, прикрепленной к трактору. Фельдшер оказала ребенку первую помощь, а после его доставили в больницу, где он в настоящее время получает лечение.

Да!
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