Помощь спасателей потребовалась попавшему в ДТП ночью кузбассовцу

Публикация с соответствующими сведениями появилась в одном из местных пабликов. Следуя данным, представленным ее автором, в ночь с 3 на 4 сентября на улице Суворова в городе произошло столкновение двух иномарок – машин BMW и Toyota.

В посте подчеркивается, что первый – владелец немецкого авто – скрылся с места происшествия, последнему же, чтобы выбраться из машины, потребовалась помощь сотрудников экстренных служб и медиков.

Пользователи Сети, обратившие свое внимание на публикацию, написали, что мужчина, находившийся за рулем Toyota, не смог пережить столкновение. Позже информацию о гибели водителя повторила администрация паблика, опубликовав второй пост об аварии. В ней также уточняется, что в обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.