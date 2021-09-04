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Помощь спасателей потребовалась попавшему в ДТП ночью кузбассовцу

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Серьезная авария произошла в темное время суток на территории Ленинска-Кузнецкого. Очевидцы происшествия распространили информацию об инциденте в Сети.

Публикация с соответствующими сведениями появилась в одном из местных пабликов. Следуя данным, представленным ее автором, в ночь с 3 на 4 сентября на улице Суворова в городе произошло столкновение двух иномарок – машин BMW и Toyota.


В посте подчеркивается, что первый – владелец немецкого авто – скрылся с места происшествия, последнему же, чтобы выбраться из машины, потребовалась помощь сотрудников экстренных служб и медиков.


Пользователи Сети, обратившие свое внимание на публикацию, написали, что мужчина, находившийся за рулем Toyota, не смог пережить столкновение. Позже информацию о гибели водителя повторила администрация паблика, опубликовав второй пост об аварии. В ней также уточняется, что в обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.

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