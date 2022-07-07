Помощь спасателей потребовалась новокузнечанам в горящем здании

Инцидент произошел накануне, 6 июля, в пятиэтажном доме на улицы Дружбы в Новокузнецке. В 16:07 в экстренные службы поступил сигнал о возгорании в подъезде. На место были направлены 13 человек и четыре единицы техники.

Когда специалисты прибыли на место, из окна квартиры на первом этаже шел плотный дым, который также окутал подъезд. Самостоятельно смогли эвакуироваться 15 человек. После обхода пожарные вывели на улицу еще двух жильцов. Возгорание было ликвидировано в 16:19. В результате пожара в квартире на первом этаже обгорели вещи на площади в пять квадратных метров, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Причина произошедшего будет установлена. Медицинская помощь спасенным горожанам не понадобилась.