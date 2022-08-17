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Помощь спасателей потребовалась кузбассовцам из-за неосторожного курения

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В Кемеровской области случился пожар, при котором произошло спасение нескольких человек.

Инцидент случился накануне вечером, 16 августа, в Анжеро-Судженске. В экстренные службы поступил сигнал о том, что горит двухэтажный жилой дом на улице Кадровой. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили, что в подъезде здания наблюдается задымление. Специалисты провели разведку и вывели из дома пять человек.


Параллельно с этим пожарные ликвидировали источник возгорания, находившийся в одной из квартир на первом этаже. В результате пожара в комнате обгорела мебель и закоптились стены на площади в десять "квадратов". Как уточнили журналисту AVOKADO в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области, обошлось без пострадавших.


Предварительно, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Да!
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