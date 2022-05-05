Помощь спасателей потребовалась кемеровским детям из-за шутки школьницы

Как выяснилось, в диспетчерскую Кемеровской службы обратились жители Заводского района, которые попросили открыть дверь в жилище, где находились трое детей. Отмечается, что женщина вышла на лестничную площадку встретить супруга, но в этот момент ее 12-летняя дочь решила пошутить и закрыла входную дверь на щеколду.

– В квартире остались еще братик с сестренкой – 10 и 8 лет. Попытки объяснить детям, каким образом можно открыть дверь оказались тщетны, – уточнили в Кемеровской службе спасения.

В результате при помощи специального инструмента спасатели смогли открыть квартиру. Помощь медиков малышам не потребовалась.

Аналогичный инцидент произошел и в Ленинском районе. Правда там двухлетний ребенок решил пошалить с дверями машины: пока родители выгружали вещи из багажника машины малыш взял ключи и заблокировал замки. Специалисты прибыли на вызов и открыли автомобиль.