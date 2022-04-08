Помощь спасателей понадобилась маленькой девочке в Кузбассе

Дверь квартиры захлопнулась, когда жительница Мариинска вышла в подъезд. В жилище осталась закрытой ее дочь 2020 года рождения. Ребенок при этом был дома один. Самостоятельно вернуться в квартиру женщина не смогла, поэтому обратилась к специалистам.

На место происшествия прибыли полиция и спасатели. Последние высверлили замок при помощи дрели и обеспечили доступ в жилище, сообщают в пресс-службе Агентства по защите населения и территории Кузбасса.

Ребенок был передан родителям.