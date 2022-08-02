Помещение популярного супермаркета в Новокузнецке попало на продажу за 19 млн рублей

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Собственник торгового помещения в Заводском районе южной столицы Кузбасса решил продать свои владения за 19 миллионов рублей.

Двухэтажное помещение популярного гипермаркета в Новокузнецке попало на продажу. По информации автора объявления, общая площадь объекта достигает 780,8 метров квадратных, он расположен на улице Тореза рядом с двумя крупными торговыми центрами: "Радуга" и "Груша".


Отмечается, что два этажа заняты арендатором, а вот цокольный этаж свободен и его можно сдать кому-нибудь в аренду.

– Первая линия, постоянный пешеходный и автомобильный трафик. Центр Заводского района Новокузнецка. В 100 м находится остановка общественного транспорта (автобус, трамвай), сказано в тексте публикации.

Собственник заявил о готовности навсегда расстаться со своей недвижимостью за 19 000 000 рублей.

Фото: Авито

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