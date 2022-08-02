Помещение популярного супермаркета в Новокузнецке попало на продажу за 19 млн рублей

Двухэтажное помещение популярного гипермаркета в Новокузнецке попало на продажу. По информации автора объявления, общая площадь объекта достигает 780,8 метров квадратных, он расположен на улице Тореза рядом с двумя крупными торговыми центрами: "Радуга" и "Груша".

Отмечается, что два этажа заняты арендатором, а вот цокольный этаж свободен и его можно сдать кому-нибудь в аренду.

– Первая линия, постоянный пешеходный и автомобильный трафик. Центр Заводского района Новокузнецка. В 100 м находится остановка общественного транспорта (автобус, трамвай), – сказано в тексте публикации.

Собственник заявил о готовности навсегда расстаться со своей недвижимостью за 19 000 000 рублей.