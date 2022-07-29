Помещение популярного супермаркета в Кемерове попало на продажу за 60 млн рублей

На популярном сайте по продаже и подбору недвижимости появилось объявление, согласно которому

в Кемерове на проспекте Ленина все желающие могут приобрести помещение, где сейчас находится популярный супермаркет, что арендует объект площадью 685,8 "квадратов".

Из преимуществ товара автор объявления указал, что у здания оборудована большая и удобная парковка, а также имеется просторная зона разгрузки с дополнительной парковочной зоной. Кроме того, есть все необходимые коммуникации для бизнеса, хороший подъезд делает объект "идеальным местом для локации предприятия".

При этом совсем рядом расположен оживленный жилой массив, остановка общественного транспорта, поликлиника, несколько школьных учреждений и детсадов.

Все желающие могут приобрести точку всего за 60 000 000 рублей