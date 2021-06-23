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Пользовавшийся поддельными купюрами кузбассовец отправится в колонию

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Житель Мариинска получил тюремный срок из-за фальшивых банкнот, которыми он расплачивался за продукты.

Находясь в Москве весной 2020 года, кузбассовец купил у неустановленного горожанина поддельные 5-тысячные купюры. Общая сумма фальшивых банкнот составила 75 тысяч рублей. Привезя их на родину, мужчина пользовался ими для личных нужд – покупал на них продукты, часть денег перевел родственникам, какую-то сумму оставил на хранение в жилище.


Поддельность купюр была установлена сотрудниками банковской организации после инкассирования и пересчета денег.

- Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили место жительства обвиняемого и изъяли у него 11 поддельных купюр, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации). Его рассмотрели в Мариинском городском суде, где кузбассовца признали виновным. В качестве наказания его приговорили к лишению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев в колонии строгого режима.


Как уточнили в прокуратуре, приговор еще не вступил в законную силу. Стороны имеют право обжаловать его.

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