Пользователи соцсетей заговорили о запрете продажи алкоголя на 300-летие Кузбасса

Информацию о попадании продажи алкоголя под запрет в Кузбассе стала появляться в социальных сетях. Пользователи посчитали, что на время проведения праздничных мероприятий, посвященных 300-летию региона, власти запретили продавать спиртное. Однако сведения оказались фейком.

Согласно действующему законодательству, на территории Кемеровской области под запрет реализация алкоголя в ближайшее время попадет на День знаний (1 сентября) и День трезвости (11 сентября). Празднование юбилея Кузбасса, которое проходит с 6 по 10 июля, проводится без подобных запретов.