Пользователи соцсетей заговорили о запрете продажи алкоголя на 300-летие Кузбасса

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В социальных сетях стали появляться сообщения о якобы запрете на реализацию алкогольной продукции, которая действует на время празднования 300-летия Кузбасса.

Информацию о попадании продажи алкоголя под запрет в Кузбассе стала появляться в социальных сетях. Пользователи посчитали, что на время проведения праздничных мероприятий, посвященных 300-летию региона, власти запретили продавать спиртное. Однако сведения оказались фейком.


Согласно действующему законодательству, на территории Кемеровской области под запрет реализация алкоголя в ближайшее время попадет на День знаний (1 сентября) и День трезвости (11 сентября). Празднование юбилея Кузбасса, которое проходит с 6 по 10 июля, проводится без подобных запретов.

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