Пользователи соцсетей сообщили о нападении врача на пациентку реанимации в Кузбассе

Накануне в соцсетях появилось сообщение от жительницы Междуреченска. Женщина заявила, что ее мать подверглась нападению врача. По словам междуреченки, медики госпитализировали пациентку 11 декабря 2021 года в отделение пульмонологии, а через сутки перевели в реанимацию.

‒ 13.12.21 на дежурстве был врач реаниматолог <...> он зашел к ней палату реанимации стащил с нее одеяло, и со словами, что блатная сюда попала, ударил кулаком по лицу. После этого состояние ее стало хуже она была в предсмертном состоянии (стиль автора сохранен - прим. ред.), ‒ рассказала возмущенная женщина.

На жалобу горожанки ответили представители ГБУЗ "Междуреченская городская больница". Они сообщили, что сейчас состояние пациентки улучшилось, она переведена в общую палату.

‒ По данному случаю будет проведена комиссия по этике и деонтологии. На время проведения комиссии специалист отстранен от дежурств в отделении по лечению пневмонии, ‒ заявили сотрудники медучреждения.

Главный врач больницы отметил, что все необходимые материалы переданы правоохранителям. Об этом сообщает VSE42.Ru. Главврач попросил дождаться результатов официального расследования.