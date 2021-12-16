Пользователи соцсетей из Кузбасса стали самими негативными в 2021 году

Согласно статистике соцсети "Одноклассники", кузбассовцы заняли первое место в топ-10 наименее позитивных пользователей. Сотрудники ОК подчеркивают, что доля негативных эмоций в Кузбассе сильно выросла в четвертом квартале 2021 года, в том числе в связи с трагедией на "Листвяжной". На строчку ниже находится Волгоградская область, "бронза" ‒ у Приморского края. Замыкает десятку Краснодарский край.

Что касается самых позитивных пользователей, то в данном рейтинге победу одержали жители Забайкальского края. Второе место в рейтинге заняла Республика Татарстан, а третье ‒ Республика Башкортостан. На десятой позиции расположилась Свердловская область.

Рейтинг составлялся на основе комментариев, оценок к фотографиям и публикациям.