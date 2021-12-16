Пользователи соцсетей из Кузбасса стали самими негативными в 2021 году

0
Фото:  

Кемеровская область обошла остальные регионы в рейтинге отрицательных реакций на публикации в социальных сетях.

Согласно статистике соцсети "Одноклассники", кузбассовцы заняли первое место в топ-10 наименее позитивных пользователей. Сотрудники ОК подчеркивают, что доля негативных эмоций в Кузбассе сильно выросла в четвертом квартале 2021 года, в том числе в связи с трагедией на "Листвяжной". На строчку ниже находится Волгоградская область, "бронза" ‒ у Приморского края. Замыкает десятку Краснодарский край.


Что касается самых позитивных пользователей, то в данном рейтинге победу одержали жители Забайкальского края. Второе место в рейтинге заняла Республика Татарстан, а третье ‒ Республика Башкортостан. На десятой позиции расположилась Свердловская область.


Рейтинг составлялся на основе комментариев, оценок к фотографиям и публикациям.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31852

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined