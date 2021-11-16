Пользователи Сети создали петицию об отмене QR-кодов в Кузбассе

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Под петицией за отмену QR-кодов на территории Кузбасса подписались более семи тысяч человек. Ее автор считает, что в условиях пандемии COVID-19 нельзя оставлять людей без выбора и принуждать к вакцинации.

Жители Кемеровской области приступили к подписанию петиции об отмене QR-кодов, без наличия которых с минувшего понедельника попасть в некоторые общественные места для ряда граждан оказалось затруднительно.


При этом граждан возмутил тот факт, что власти решили не вводить систему проверки людей на опасный вирус COVID-19 в Шерегеше, где на открытии был проведен концерт и другие мероприятия для большого числа туристов.

Тысячу людей на массовых мероприятиях в Шерегеше, как и тысячи людей на праздновании 300 летия Кузбасса! Мы живем в противоречиях, которые открыто НАМ говорят: подчиняйтесь, живите в выборе без выбора, соглашайтесь и живите по ЗАКОНАМ, или СВОДАМ правил беззаконных (стиль и орф. автора сохран. прим. ред.), – сокрушился автор в тексте письма.

На момент публикации свою подпись под петицией оставили более семи тысяч пользователей Сети.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что веселье без масок во время пандемии COVID-19 на Шерегеше разгневал кузбассовцев. Накануне стало известно, что кемеровский продуктовый рынок закрыл двери для посетителей без QR-кодов.

Да!
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