Пользователи Сети сообщили о смерти ребенка в Шерегеше

Накануне, 14 июля, россиянка сообщила в Сети о том, что в Шерегеше якобы имеются проблемы с экстренной медицинской помощью. По словам женщины, несколько дней назад там скончалась ее племянница-подросток, которую пришлось везти в больницу самостоятельно. Пользовательница Сети высказалась о том, что туристы могут попасть в опасную для жизни ситуацию без оказания своевременной помощи.

‒ Если поедете в Шерегеш и с вами что-то случится там абсолютно отсутствует экстренная медпомощь, 9 июля там умерла племянница 12 лет, в больницу ее везли сами, когда привезли, скорая помощь только планировала выехать, к сожалению сердце и не спасли (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ рассказала россиянка в социальных сетях.

На сообщение отреагировали представители Минздрава Кузбасса. Они выразили соболезнование утрате россиянки и предложили ей оставить информацию об инциденте на сайте регионального Минздрава. Когда женщина ответила, что не проживает в области, сотрудники министерства сообщили, что направили ее обращение специалисту.