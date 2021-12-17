Пользователи Сети оценили вид Кемерова в модном цвете 2022 года

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В Сети пользователи разместили фотографии ключевых объектов кузбасской столицы в новом цвете, который, по мнению экспертов, станет модным в 2022 году.

Сотрудники Института цвета Pantone при выборе самого модного цвета предстоящего года остановились на сиреневом оттенке Very Peri. В связи с этим местные жители решили обновить вид главных объектов города Кемерово. Правда только на фотографиях, которые появились в сообществе во "ВКонтакте".


Судя по кадрам, автор изменил цвет вокзала, парка с аттракционами, "перекрасил" здание администрации и арку новой Московской площади.


При этом в комментарии под постом подписчики паблика выразили мнение, что топовый оттенок смотрится в центре шахтерского края "очень красиво".


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровский планетарий опубликовал уникальные астрофотографии кометы Леонарда.

Фото: ВКонтакте / Кемерово Live

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