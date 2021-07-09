Пользователи Сети начали обсуждать необычное облако в небе над Кузбассом

Согласно данным очевидцев, кадры были сделаны накануне вечером на трассе Белово - Ленинск-Кузнецкий. После их публикации в социальных сетях пользователи стали обсуждать возможную природу такого явления.
Были те, кто предположил, что это связано с теорией заговора, согласно которой тайное правительство распыляет химикаты с пассажирских самолетов. Другие же предположили, что это тучи, которые разогнали недавно прибывшие в область военные "Стрижи".
Напомним, авиашоу легендарных воздушных асов пройдет в Кузбассе 10 июля. Ранее редакция AVOKADO публиковала точное расписание их полета, а также программу пилотажа.
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