Пользователь Сети заявил о поиске свидетелей ДТП с юным мотоциклистом в Кемерове

В Сети появилась информация, что жители кузбасской столицы разыскивают свидетелей ДТП, произошедшее несколько дней назад в районе бульвара Строителей, 28.

– Если есть видео с регистратора или просто видео, прошу написать, – попросил автор поста.

По предварительным данным, 18-летний мотоциклист при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении "Ладе Приоре". Как итог: произошло столкновение, в результате которого водитель двухколесного транспорта и его пассажир были доставлены в больницу. В настоящий момент потерпевшим назначено стационарное лечение, сообщили редакции AVOKADO в ГИБДД Кемерова.

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