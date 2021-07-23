Пользователь Сети заявил о поиске свидетелей ДТП с юным мотоциклистом в Кемерове

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В Кемерове ищут водителя "Лады Приоры", который столкнулся с 18-летним мотоциклистом в районе бульвара Строителей. В результате инцидента водитель и пассажир железного двухколесного транспорта получили увечья.

В Сети появилась информация, что жители кузбасской столицы разыскивают свидетелей ДТП, произошедшее несколько дней назад в районе бульвара Строителей, 28.

– Если есть видео с регистратора или просто видео, прошу написать, – попросил автор поста.

По предварительным данным, 18-летний мотоциклист при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении "Ладе Приоре". Как итог: произошло столкновение, в результате которого водитель двухколесного транспорта и его пассажир были доставлены в больницу. В настоящий момент потерпевшим назначено стационарное лечение, сообщили редакции AVOKADO в ГИБДД Кемерова.


Если вы обладаете какой-либо информацией о происшествии или ваш видеорегистратор запечатлел инцидент, вы можете связаться с автором публикации в личных сообщениях в соцсети "ВКонтакте".

Да!
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