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Пользователь Сети сообщил о ДТП с двумя детьми в Кемерове

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Очевидец в соцсетях распространили информацию об аварии, в которой пострадали двое малолетних жителей кузбасской столицы.

Публикация с соответствующими сведениями появилась в одном из местных пабликов. По информации автора, произошел инцидент днем в пятницу, 20 августа. Именно тогда, как сообщил свидетель, автомобиль наехал на двух детей, который катались на электросамокате по частному сектору микрорайона Южный. На вид обоим, как написал очевидец, восемь или девять лет.


Автор отметил, что в результате оба несовершеннолетних ребенка травмировались. При этом один из них получил серьезное повреждение головы, из-за чего «чуть ли не терял сознание», травмировал он также и спину, и руки, и ноги. У второго ребенка откололся зуб, оказался поврежден его подбородок и нога, по которой проехалась машина.


На место, как уточняется в сообщении, выезжали сотрудники правоохранительных органов и «скорая».

Фото: vk.com / Инцидент Кузбасс

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