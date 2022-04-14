Поляна у леса загорелась в кузбасском городе из-за детской шалости

В Сети интернет-пользователи распространили информацию, что из-за детской шалости вчера вечером в среду, 13 апреля, в Осинниках загорелась трава на горе. К тушению привлекались пожарные.

– Мальчик гулял на полянке горы Сосняк, что на старой Травме, и поджег травку, затем старался потушить веткой, но не вышло, и он убежал, как потом оказалось, за подмогой, – следует из текста поста.

За подробностями корреспондент AVOKADO обратился в ГУ МЧС по Кузбассу, где факт происшествия подтвердили. По данным собеседницы, сигнал поступил в ведомство в 19:56. К тушению привлекались четверо человек на одной автоцистерне. Огонь удалось ликвидировать до того, как он добрался до леса.