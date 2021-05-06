Полуторогодовалый ребенок выпал из окна с четвертого этажа в Новокузнецке

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Совсем юный житель южной столицы Кузбасса попал в больницу с тяжелыми травмами после падения с высоты. Об инциденте рассказали сотрудники администрации Центрального района города.

О происшествии в городе власти рассказали ночью в четверг, 6 мая. По информации, имеющейся у властей, полуторогодовалый новокузнечанин выпал из окна, расположенного на четвертом этаже многоквартирного дома. Юный житель южной столицы Кубасса был госпитализирован в местное медучреждение.

- Сейчас малыш в тяжелом состоянии и врачи ведут борьбу за его жизнь, - сообщили в администрации.

Власти призывают всех родителей проявлять особую внимательность при нахождении детей дома. Окна не следует оставлять открытыми, если в квартире пребывает ребенок.

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