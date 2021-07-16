Полуторогодовалая девочка ушла от спавших родителей в Новокузнецке

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Совсем юная жительница южной столицы Кузбасса решила в одиночку прогуляться по городу, где ее заметил бдительный горожанин. С собой он забрал девочку на работу, а после передал полицейским, которые разыскали ее родителей.

Маленького ребенка, находившегося без сопровождения взрослых, новокузнечанин увидел на улице Коммунарка. Произошло это, когда утром он ехал на свою работу. Он решил подождать, пока ребенка не заберут родители, однако этого так и не произошло. В итоге мужчина забрал девочку с собой. Прибыв на место, он позвонил правоохранителям.


Инспекторы доставили девочку обратно на место, где ее нашел мужчина. Там же находились родители ребенка, которые искали дочь.

- Мама малышки пояснила, что пока они с супругом спали, полуторагодовалая девочка проснулась, вышла во двор и отправилась гулять, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Полицейские провели с новокузнечанами профилактическую беседу. В их отношении также был составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Материалы впоследствии передадут на комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения.

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