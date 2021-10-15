Полуобнаженные пранкеры ворвались в кузбасский ТЦ

Посетители одного из ТЦ в кузбасском городе стали свидетелями проделок земляков, которые зашли на территории комплекса практически без одежды. Из предметов гардероба молодые мужчины предпочли оставить на себе обтягивающие трусы и обувь.

– Решили снять видеоролик в YouTube-канал. Разделись, забежали в торговый центр, – заявил горожанин.

Однако отклик публики на ролик оказался не однозначным. Некоторые поощрили смелость местных жителей и с юмором оценили конечный результат. Правда большая часть осудила поведение шутников. Так, женщина в комментариях под постом о пранке заявила, что "над убогими грешно смеяться".

– А если бы были без трусов, ну точно как минимум 3400 просмотров было!!! Господи страна ждет героев, а одно место рожает дураков. И ведь этим типо мужчинам самим не противно!!!! Позор, – сокрушился зритель.

В процессе видеосъемки полураздетые герои громко кричали, бегали и катали друг друга на тележке для покупок, чем вызвали шок у окружающих. В скором времени охранники выставили нарушителей порядка на улицу.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что пранкеры устроили застолье с нардами посреди кемеровского Советского проспекта.