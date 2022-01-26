Полуголый мужчина вылез из-под капота Tesla на кемеровском бульваре

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В Сети появилась видеозапись, как юмористы устроили шоу на кемеровском бульваре: из-под капота красного автомобиля вылез полураздетый мужчина, что удивило в зимний день окружающих.

Судя по опубликованной видеосъемке, красный автомобиль остановился на кольце кемеровского бульвара Строителей, а после из-под капота неожиданно выбрался мужчина, который несмотря на холодный зимний день находился без верхней одежды, его торс был оголен.


В комментариях предположили, что ролик был отснят для популярной социальной сети TikTok, якобы он предназначен для развлечения аудитории, однако шутку юмористов оценили не все, а пользователи "ВКонтакте" и вовсе раскритиковали выходку.

"Нет это чтоб в тик-ток попасть, по другому то мозга придумать не хватает", "Полезного чего сделали бы! Скоро каждый школьник с пустой башкой сможет только телефон в руках держать!", – отреагировали интернет-пользователи.

В ГИБДД журналисту AVOKADO уточнили, что, действительно, стражи порядка обнаружили видео, где водителем автомобиля Tesla грубо нарушаются ПДД, а именно: пассажир в момент движения находился в багажнике транспорта. Однако в опубликованном отрывке, мужчина выскакивает из передней части кузова.


Сейчас полицейские возбудили в отношении нарушителя административные дела за "Нарушение правил перевозки людей", "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак "Инвалид"". Личность владельца и водителя привлекшей внимание машины уточняется.

Фото: ВКонтакте / "Интересный Кемерово"

Да!
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